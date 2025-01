Linkiesta.it - Gli immigrati, il governo e la protezione dello stato di diritto

Lo scorso fine settimana, l’agenzia Ansa ha pubblicato una agenzia intitolata «La Cassazione: “La valutazione dei Paesi sicuri spetta ai ministri”», una sintesi opinabile del contenuto di un’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile della Cassazione sulla delicata questione dell’immigrazione. L’ordinanza, in risposta a un ricorso delcontro un decreto del tribunale di Roma che disapplicava la recente legge sui trattenimenti in Albania, ha portato la Suprema Corte a interpellare la Corte di giustizia europea sulla compatibilità delle normative governative con le direttive europee.Di fatto, la Cassazione ha confermato le recenti ordinanze dei giudici italiani che hanno rifiutato di convalidare i trattenimenti in Albania in risposta ai decreti legge delche designano Paesi “sicuri”, costringendo così al rientro dei migranti in Italia e interpellando a loro volta la Corte di giustizia.