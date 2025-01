Inter-news.it - De Roon: «Atalanta diversa da agosto! Ci misuriamo con l’Inter»

Dein conferenza stampa alla vigilia della partita tra Inter e, partita valida per una delle due semifinali di Supercoppa Italiana. CONFERENZA STAMPA DE– VIGILIA DI INTER-CONFERENZA DE– Marten Deha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-insieme al tecnico Gian Piero Gasperini. Le parole del calciatore.Domanda a de: come vedi dal di dentro la sfida tra i due centrocampi?Non è solo il centrocampo ma tutta la squadra. Affrontiamo tuttache è la squadra più forte del campionato, sarà molto intensa. Noi dobbiamo provare a mettere la nostra intensità e il nostro gioco. Hanno grande qualità.Domanda a de: in cosa e quanto èl’di oggi rispetto ad?Siamo cresciuti e più pronti. Lì eravamo in difficoltà in difesa, i nuovi si sono inseriti bene, abbiamo preso le misure, facendo una striscia importante.