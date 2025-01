Liberoquotidiano.it - Bimba di 3 anni trova pistola e parte un colpo, è grave

Brescia, 1 gen. (Adnkronos) - Una bambina di treè rimastamente ferita da unpartito da una. E' accaduto in un'abitazione a Gardone Val Trompia in provincia di Brescia e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lae le munizioni, a quanto si apprende, erano legalmente detenute dal padre. Da una primissima ricostruzione ilsarebbe partito accidentalmente mentre la bambina maneggiava l'armata in casa. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.