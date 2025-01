Napolipiu.com - Bagno di Capodanno a Napoli: le famiglie di Gilmour e McTominay in kilt sulla spiaggia

di: lediin">Curiosa presenzadi Varcaturo per il tradizionaledel primo dell’anno: i parenti degli scozzesi delhanno assistito all’evento in abiti tradizionali.Una singolare presenza ha caratterizzato il tradizionaledidi Varcaturo. I familiari di Billye Scott, calciatori scozzesi del, hanno assistito all’evento indossando il tradizionale, regalando una nota di colore internazionale alla manifestazione.Le condizioni meteo ideali, con mare calmo e temperatura che ha sfiorato i 20 gradi, hanno permesso a una decina di coraggiosi di tuffarsi nelle acque del litorale napoletano per celebrare l’inizio del 2025. L’impresa è stata accompagnata dagli applausi dei presenti, tra cui spiccavano i parenti dei due centrocampisti azzurri che risiedono nella zona.