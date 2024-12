Ilgiorno.it - Un piano per il rilancio di StM: “Cinque punti contro la crisi”

Leggi su Ilgiorno.it

Agrate Brianza (Monza) – I timori di un declino industriale preoccupano gli oltre 5mila dipendenti ad alta specializzazione del sito produttivo di Agrate Brianza, che appartiene al colosso dei microchip StMicroelectronics. Ma i sindacati, oltre alla protesta e alla mobilitazione, offrono all’azienda e al governo, che è socio insieme a quello francese, unconcreto inda mettere sul tavolo. Titolo: “Rilanciamo il futuro di Agrate”. Fiom reagisce quindi agli scenari diper lo stabilimento, nel quale ancora non sono stati esclusi esuberi anche rilevanti. Si parte dai dubbi dei rappresentanti dei lavoratori: è credibile – si chiedono – che si arrivi a fatturare in poco più di un anno 18 miliardi di dollari se a oggi si parte da 13 e le prospettive del 2025 non sono eccellenti? Questione seria, se si pensa al rallentamento del settore automotive e all’accordo sottoscritto dal colosso italo-parigino con la Cina, per operare direttamente sul mercato locale.