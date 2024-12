Inter-news.it - UFFICIALE – L’Inter annuncia la nuova partner con NTS Sport!

Leggi su Inter-news.it

è lieta dire l’accordo diship con NTS, che diventa Official Supplier del Club per le stagioniive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.SHIP – “Durante questo periodo, NTSfornirà soluzioni all’avanguardia per la realizzazione e manutenzione degli impiantiivi sintetici utilizzati dal Club, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e innovazione nel settore, contribuendo a garantire prestazioni eccellenti sia in campo che fuori. NTSè un esempio di eccellenza italiana nell’ambito delle soluzioni per lo. Fondata nel 1989 con il nome New Tennis System, grazie alla visione imprenditoriale del fondatore Michele Corsiero e all’ingresso in azienda dei figli Davide e Simone, l’azienda ha saputo evolversi per affrontare le nuove sfide del settore, estendendo la propria competenza ben oltre il tennis.