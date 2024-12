Lapresse.it - Trieste, fuga di monossido di carbonio in casa: un morto e cinque intossicati

Intervento dei Vigili del fuoco del comando diin serata per unadidiin appartamento in una palazzina in via Francesco Crispi 5. Il bilancio è di una vittima e. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Il caso di CefalùQuello diè il secondo caso in poche ore di intossicazione dadi. Nella mattinata di ieri, lunedì 30 dicembre, un turista tedesco di 36 anni èintossicato in una villetta a Cefalù dove sono rimasti gravemente ferite altre tre persone.