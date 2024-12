Oasport.it - Servirà il miglior Bagnaia di sempre nel 2025: contro Marc Marquez la sfida più dura

Leggi su Oasport.it

Sarà necessario alzare l’asticella. Francescone è consapevole, valutando quanto potrà accadere l’anno venturo in MotoGP. Il centauro piemontese ha dovuto mandar giù il boccone amaro di una mancata vittoria iridata nel duelloJorge Martin.Troppi errori quelli di Pecco, specialmente nel corso delle Sprint Race che per approccio e ricerca della messa a punto si sono rivelate il tallone d’Achille. Una lezione da imparare anche perché, molto probabilmente, il rivale vero se lo ritroverà in casa nele stiamo parlando di. La Ducati ha deciso di cambiare politica, mettendo da parte la strategia improntata a far crescere con la moto i propri piloti.Si è puntato a un duo di altissima qualità e conche ha una storia nella classe regina notevolissima. Qualcuno, forse anche a ragione, parla anche di un ingaggio per questioni di marketing, ma la velocità messa in mostra dallo spagnolo quest’anno su una moto del 2023 del Team Gresini, vale più del brand che può rappresentare.