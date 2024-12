.com - Roma, sequestrati 5 quintali di botti a Corviale e La Rustica

Leggi su .com

Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di oltre cinquedi materiale pirotecnico nei quartierie La, a. L’azione è stata avviata dal XI Distretto San Paolo, che negli ultimi giorni aveva intensificato i controlli a seguito di ripetuti scoppi registrati in zona., controlli a: il primo blitzLe indagini sono iniziate tra i palazzi di, dove a qualsiasi ora si sentivano esplosioni di. La vigilia di Natale, durante uno di questi episodi, gli agenti hanno individuato un giovane che stava scaricando grandi scatole da un furgone bianco per portarle nel suo appartamento. Una perquisizione nella sua abitazione ha rivelato 11 scatoloni pieni di materiale pirotecnico, per un peso complessivo di 150 kg.Il giorno successivo, sempre a, gli agenti sono intervenuti in un bar situato vicino al “serpentone”.