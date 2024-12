Lanazione.it - Prima squadra solida, ma non solo: la Larcianese sorride

Con il successo per 2-0 sul Firenze Ovest conseguito nell’ultima giornatadelle vacanze natalizie, laha chiuso un anno solare dal bilancio sportivo fortemente positivo. A partire dallo scorso mese di gennaio ladi Cerasa, dopo una partenza che non fu una delle migliori per i risultati conseguiti nellaparte della stagione, riuscì a risalire la china, riuscendo quasi nell’impresa di conquistare i play off, sfuggiti perun punto di distacco all’ultima giornata. Nella nuova stagione di Promozione l’attuale quarta posizione in classifica testimonia il buon momento di forma della formazione viola, che vede premiato il meticoloso lavoro dello staff tecnico guidato dall’esperto Cerasa, tecnico apprezzato dall’ambiente viola, ma anche da fuori. Il presidente Alessandro Dami ed il consiglio dellasono soddisfatti anche per l’andamento della formazione Juniores, che lo scorso anno è riuscita a mantenere la categoria regionale e nel campionato attuale sta disputando un buon torneo e al contempo valorizzando bene alcuni ragazzi in quota di prospettiva futura tra i grandi.