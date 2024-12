Lanazione.it - Oggi l’addio a Lorenzo. Un rombo di motori dal Noa a San Francesco

Carrara, 31 dicembre 2024 –alle 15,30 a Sansi svolgerà la cerimonia funebre diIacazzi, il 23enne morto nei giorni scorsi mentre era in sella alla sua moto. Il medico legale dopo l’autopsia che è stata eseguita a Pisa ha dato il nulla osta per i funerali. Sulla vicenda che ha visto una giovane vita spezzata l’inchiesta della magistratura che con l’autopsia dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Previsto l’arrivo di centinaia di motociclisti per l’ultimo saluto a questa giovane vita spezzata che ha straziato la comunità di Massa, dove viveva con la famiglia, e quella di origine: Carrara. Per questo la famiglia ha disposto che i funerali si svolgessero nella chiesa di San. Una morte che ha scosso tutti gli amici più cari, quelli a cuiriusciva sempre a strappare un sorriso anche quando la situazione non era delle migliori.