Quotidiano.net - Monossido a Cefalù e Trieste. Due morti e numerosi feriti

Leggi su Quotidiano.net

Avevano sceltoper trascorrere la fine dell’anno. Una vacanza sfociata in tragedia per una famiglia tedesca. Uno di loro è morto a causa delle esalazioni dadi carbonio provocate da un camino lasciato acceso. Altri tre sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Incidente simile anche a. Ieri sera tardi a causa delle esalazioni provenienti da una fuga diuna persona è stata trovata morta e cinque altre sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.