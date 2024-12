Lettera43.it - I murales a Venafro e Parigi dedicati a Cecilia Sala

L’arresto in Iran della giornalista italianasta suscitando un’ondata di solidarietà in tutto il Paese. Dopo gli appelli dei politici e dei colleghi giornalisti per la sua liberazione dal carcere di Evin, a Teheran, negli ultimi giorni sono apparsi anche duealla reporter romana. Il primo lo ha realizzato il 28 dicembre l’artista Drugi a, in provincia di Isernia, dove ha creato unin cui si vede una foto diseduta e un uccello che vola con un taccuino stretta nella zampa e una penna nel becco, a rappresentare la libertà di stampa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DRUGI (@drugi)La giornalista seduta a terra in manette e con un cerotto sulla bocca, invece, è l’opera realizzata con l’intelligenza artificiale che lo street artist italiano Ozmo ha lasciato su un muro nel centro dila notte scorsa.