Isaechia.it - Grande Fratello, inaspettato scontro tra Lorenzo e Giglio che sbotta: “Incoerente! Lui e Shaila si sono sputati addosso per dieci giorni e poi…”

Nella Casa del, Lucali () ha espresso qualche perplessità sul comportamento diSpolverato.Il parrucchiere ha confessato di nutrire dubbi sulla genuinità delle azioni compiute dal modello milanese. Quest’ultimo, nel corso della ventesima puntata delandata in onda ieri sera, ha preso le difese di Maria Monsé e la figlia Perla Maria, protagoniste di un accesocon le Non E’ La Rai. Oggetto della discussione, le pulizie e le attività domestiche che la ragazza ha omesso di compiere. L’attacco di Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi nei confronti di Perla Maria è stato percepito dalla madre di quest’ultima come un’offesa personale. In più, l’ex concorrente del Gf Vip non ha gradito la nomination subita nella puntata precedente in quanto Pamela ed Ilaria, fuori dalla Casa, avrebbero un bel rapporto con Maria.