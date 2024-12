Quotidiano.net - Grande Fratello: eliminato, nominati, le lacrime di Lorenzo e l’addio di Pamela

Ildi lunedì 30 dicembre ha riservato al pubblico un’eliminazione, nuoveon e una serie infinita di polemiche. Protagoniste principali Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia. Anzi, solo l’ingombrantissima Maria Monsè, che sta rovinando in maniera determinante il seppur fragilissimo percorso televisivo della figlia. Maria Monsè e Perla Maria L’Javier Martinez Il segreto diSpolveratoPetrarolo lascia ilMaria Monsè e Perla Maria Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia non servono a nulla all’interno del. Esempio ne è il fatto che la diciottenne piange pure senzadurante uno pseudo litigio. Il disagio. Totale. Il rapporto d’amicizia di Maria Monsè con le Non è la Rai viene smentito dalla stessaPetrarolo: “In 7-8 anni l’ho vista una volta e una volta mi ha mandato un messaggio perché le serviva un medico”.