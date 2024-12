Notizie.com - Fuochi d’artificio: alcuni consigli per festeggiare il Capodanno in sicurezza

Leggi su Notizie.com

Tutti i, legali e illegali, possono rappresentare un rischio per la salute. Per questa ragione devono essere utilizzati in.L’usanza dicon iè più diffusa di quanto si possa credere. Come ha dimostrato la task force delle forze dell’ordine nelle ultime settimane, questa abitudine non appartiene solo al Sud Italia. Tonnellate di ordigni illegali e potenzialmente rischiosi per la salute sono finiti sotto sequestro.Solo nella giornata di ieri, lunedì 30 novembre, sono stati eseguiti sequestri a Rieti, nel Veronese, a Roma, ad Arezzo e tra Napoli e Caserta.Uno dei più significatici è stato al porto di Gioia Tauro, in Calabria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha sequestrato diversi container contenenti materiale esplodente senza autorizzazioni.