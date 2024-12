Quifinanza.it - Flat tax 2025, nuove regole e chi può beneficiarne

Con la Legge di Bilancio, il governo alza la posta sullatax. Il provvedimento, approvato il 28 dicembre, spiana la strada a un’applicazione più ampia dell’aliquota al 15%. Una mossa che interessa non solo chi ha una partita Iva con redditi fino a 85mila euro, ma anche lavoratori dipendenti e pensionati con guadagni autonomi fino a 35mila euro. Una platea allargata che promette di ridisegnare il panorama fiscale italiano.tax, Salvini punta al bersaglio grosso, ma la soglia si ferma a 35mila euroIl leader della Lega, il ministro Matteo Salvini, aveva sognato in grande, proponendo un limite di 50mila euro. Ma i calcoli sul bilancio hanno imposto un freno. Si è chiuso a 35mila, un compromesso che lascia un sapore agrodolce ai sostenitori della tassa piatta totale. “Aumentare latax è un obiettivo di questo governo”, ha ribadito Salvini in un video, lanciando la promessa, o una pia speranza, per il futuro.