Lettera43.it - È morto il cantautore Paolo Benvegnù

Leggi su Lettera43.it

improvvisamente il. Aveva 59 anni e nel 2024 aveva vinto la Targa Tenco come migliore album in assoluto grazie alla sua ultima fatica discografica, È inutile parlare d’amore. Nato a Milano, aveva esordito negli Anni 90 con gli Scisma e dopo lo scioglimento della band nel 2003 aveva proseguito la carriera come solista.(Getty Images).Aveva esordito come solista nel 2004 con l’album Piccoli fragilissimi film«È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di. Compagno, padre,e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada», ha annunciato la famiglia in una nota. Negli ultimi mesiaveva girato l’Italia in concerto per celebrare i 20 anni del suo primo album da solista, Piccoli fragilissimi film, pubblicato in una nuova versione.