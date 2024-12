Ilrestodelcarlino.it - Da caserma a giardino pubblico. Aperto il parco di via Nino Bixio. In autunno arriveranno gli alberi

Il nuovoFrancesca da Polenta, nato dalla riqualificazione dell’exDante Alighieri, è. Dopo anni di lavori, ritardi e anche qualche imprevisto, l’area, di 15mila metri quadrati in pieno centro, è stata restituita alla città, anche se, per vedere prato ebisognerà aspettare ancora. La piantumazione è prevista infatti ine l’erba, già piantata, spunterà nei prossimi mesi. I lavori erano iniziati nel 2018 e la conclusione era stata annunciata per il 2021. A ritardare il programma era stato anche il ritrovamento, nel sottosuolo, di alcune cisterne con all’interno combustibili, che avevano contaminato il terreno. Sono stati necessari interventi di messa in sicurezza e di isolamento del terreno compromesso, così da poter fruire di tutta l’area. A fare da cicerone, ieri mattina, è stata l’assessora Federica Del Conte.