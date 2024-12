Ilnapolista.it - Conceição: «Il calcio è molto semplice: c’è una porta in cui fare gol e un’altra dove non bisogna prenderne»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo l’esonero di Paulo Fonseca, il Milan presenta il nuovo allenatore Sérgio. L’ex porto esordisce contro la Juventus in Supercoppa italiana in Arabia, proprio contro il figlio, attaccante della Juventus. Con il nuovo allenatore c’è Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan per conto di RedBird.Sérgio: «I giocatori devono andare a mille»Prima di, prende la parola Zlatan Ibrahimovic: «Massimo rispetto per Fonseca. Non è riuscito ad avere continuità di risultati. Al Milan sono fondamentali. La decisione che abbiamo preso è stata dopo la partita. Abbiamo fatto un errore, di mandarlo in conferenza stampa. Chiedo scusa ai tifosi. Noi i primi a non essere soddisfatti. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi. La responsabilità non è solo di un allenatore, ma va condivisa con tutti.