Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 20-26 dicembre: Marracash mantiene la vetta con “È Finita La Pace”

L’ultimadeglistilata da Fimi / Gfk del mese di( e del 2024) conferma il primo posto dicon il suo ritorno a sorpresa sulle scene musicali.La top ten si apre con Locura di Lazza in discesa dalla #9 alla #10: pubblicato lo scorso 20 settembre, il nuovodell’artista è stato certificato doppio disco di platino. Perde una posizione anche Vera Baddie di Anna (#9), la scorsa settimana alla #8: il primo lavoro in studio della rapper spezzina contiene i feat di Guè, Sfera Ebbasta, Lazza tra i tanti artisti presenti nella tracklist. In discesa dalla #7 alla #8 Olly con Tutta La Vita: dall’certificato disco d’oro sono stati estratti quattro singoli A Squarciagola, Devastante, Per Due Come Noi feat Angelina Mango e Quei Ricordi Là. Going Hard 3 di Tony Boy scende dalla #4 alla #7, mentre alla #6 troviamo Tony Effe che recupera cinque posizioni e rientra in top ten con Icon, l’più venduto nei primi sei mesi del 2024 e certificato tre volte platino.