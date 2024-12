Sbircialanotizia.it - Capodanno, pronti per maratona cenone? ‘Sì e no’ del medico-nutrizionista

Come evitare i rischi delle abbuffate, nel piatto e nel bicchiere Conto alla rovescia per l'addio al vecchio anno tra cenoni, feste e maratone culinarie. "In ogni casa il primo giorno dell'anno si apre con la propiziazione quasi scaramantica del vino spumante per quanto, rispetto alle precedenti, l'alba del 2025 potrebbe essere, da noi, un po' meno frizzante in ragione .