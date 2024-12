Agi.it - Capodanno, l'Italia in piazza. Come si festeggia da Nord e Sud

AGI - L'ilin. Numerose le città, dalal Sud, che hanno organizzato concerti e iniziative per chiudere il 2024 e brindare all'arrivo del 2025 tra musica e balli. Roma Nella Capitale, dopo le polemiche su Tony Effe e la sua esclusione - con il conseguente forfait di Mahmood e Mara Sattei - il Comune di Roma ha scelto nuovi protagonisti per animare la festa: sul palco del Circo Massimo ci saranno Gabry Ponte, deejay e produttoreno; la PFM Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Inoltre, ci saranno anche i Culture Club, guidati da Boy George: la storica band britannica famosa per successi'Do you really want to hurt me' e 'Karma chameleon', tornera' a esibirsi indopo 15 anni e dopo un tour mondiale di grande successo che si è concluso lo scorso 15 dicembre.