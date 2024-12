Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – L’arrivo di Conceicao blocca la partenza di Tomori

Ilinvernale è vicino ed il destino del difensore centrale delFikayo, con l'arrivo di Sergio, potrebbe cambiare. L'inglese classe 1997, con Paulo Fonseca in panchina, ha visto pochissimo il campo negli ultimi mesi ed una sua cessione, precisamente alla Juventus che è in cerca di difensori, sembrava possibile. Come riportato da Sky Sport, però, l'esonero di Fonseca e l'arrivo dihato, per il momento, ladi. Egli, divenuto obiettivo didella Juve che l'avrebbe preso in prestito con riscatto, è finito in panchina dopo la pessima prestazione offerta contro la Fiorentina. Dopo quella partita, Fonseca ha iniziato ad usare il difensore inglese di meno, preferendo la coppia di centrali composta da Matteo Gabbia e Malick Thiaw.