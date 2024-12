Ilgiorno.it - Banche ancora nel mirino. Esplode un altro sportello

Banda del botto di nuovo in azione. Questa volta ha colpito a Chiuduno: nelil bancomat della Banca credito cooperativo Oglio e Serio, in via Cesare Battisti, sotto al porticato. Gli autori, pare quattro persone con il volto travisato, sono entrati in azione intorno alle 2. Hanno raggiunto il posto a bordo di una vettura scura di grossa cilindrata. La filiale si trova vicino alla sede del municipio, quindi una zona centrale del paese. Erano da poco passate le 2 quando i malviventi hanno fatto saltare lo: prima hanno infilato dell’esplosivo sotto la tastiera, che prima era stata smontata. Poi la deflagrazione così potente al punto da mandare in frantumi i vetri di un negozio che vende fiori. Pochi invece i danni alla filiale della banca, che ieri mattina è stata chiusa momentaneamente al pubblico.