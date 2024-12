Bergamonews.it - Atalanta, un 2024 da sogno: le 10 foto più belle

Forse non c’è una definizione più coerente di “ad occhi aperti” se si vuole raccontare ildell’. Perché ancora non tutti credono che la notte di Dublino sia stata vera, non tutti hanno ancora assimilato la doppia sfida con il Real Madrid tra Supercoppa e Champions League, per non parlare del primato in classifica conquistato a inizio dicembre.Traguardi inimmaginabili, ma che fanno parte della realtà, del presente della Dea. E a testimoniarlo ci sono le istantanee: ne abbiamo scelte 10 che raccontano i momenti più significativi di anno che è destinato a restare per sempre nella storia nerazzurra., le 10piùdel15 settembre – La prima nello stadio completoSuccessi sportivi in campo che vanno di pari passo con una solidità societaria, espressa prima di tutto dalle strutture: da settembre Bergamo ha un piccolo gioiello, uno stadio completo in cui vivere i propri successi e in cui realizzare i propri sogni.