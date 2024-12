Lettera43.it - Angelina Jolie e Brad Pitt, accordo per il divorzio dopo otto anni

lunghidi disputa legale,hanno finalmente raggiunto unper il. Lo ha confermato il legale dell’attrice, James Simon, all’Associated Press, annunciando così la conclusione di una delle separazioni più controverse di sempre a Hollywood. «Più difa,ha chiesto ildal signor», ha detto l’avvocato in una nota. «Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con lui e da quel momentosi è concentrata a cercare tranquillità per la sua famiglia. È esausta, ma è anche sollevata per la fine della vicenda». Fonti vicine all’attrice riportano anche che lei «non parla male dell’ex marito né pubblicamente né in privato, ma ha cercato con tutte le sue forze di essere leggeraun periodo buio».