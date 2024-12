Biccy.it - Alfonso D’Apice e MariaVittoria sul segreto di Tommaso (credendo di non essere sentiti)

La settimana scorsa al Grande Fratelloha rivelato a Javier Martinez una confidenza che gli avrebbe fattoMinghetti: “Il giorno che siamo usciti fuori dalla casa per fare le foto, quando siamo rientrati lei mi ha detto che si sente obbligata a restare nella storia con. Sì, che si sente in dovere per una cosa di lui, quella cosa, la sai anche tu?“. Javier ha spiegato all’amico che anche lui è a conoscenza di questo presuntoche riguarderebbee ha consigliato al giovane di non dirlo a nessuno.Ieri sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Signorini ha voluto vederci chiaro ed ha mostrato ale immagini in cuiparlava con Javier proprio di questo. La Minghetti però ha risposto: “Non sono obbligata a stare con Tommy, le cose tra noi vanno molto meglio“.