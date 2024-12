Butac.it - A Capodanno tassa sul libretto di circolazione

Riceviamo spesso segnalazioni che riguardano articoli su testate clickbait come quella di cui parliamo oggi, testate che andrebbero chiuse per il tipo di disinformazione che diffondono sistematicamente. La segnalazione che ci è arrivata oggi non necessita praticamente di nulla da parte nostra, visto che chi ce l’ha inviata ha anche provveduto a riportare già tutto nella maniera corretta.Buongiorno, volevo segnalare questo articolo di motorzoom il cui il contenuto è completamente errato letto su google:UFFICIALE: ecco lo scherzetto didiche scatta in automatico a mezzanottecontiene delle informazioni a dir poco obsolete . Parla ancora di emissioni di carta die certificato di proprietà : sono anni che l unico documento diè il documento unico.