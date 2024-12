Zonawrestling.net - WWE: Grande richiesta di biglietti per l’ultimo RAW del 2024, la compagnia costretta a riaprire le vendite

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE sta per regalare al pubblico un episodio di RAW coi fiocchi,della durata di due ore ma, soprattutto,prima del trasloco su Netflix. I fan di Houston sono elettrizzati all’idea di prendere parte a un RAW così importante e lo stanno dimostrando attraverso ladiper lo show. Stando a quanto riportato dalle ultime notizie pubblicate da WrestleTix, il Toyota Center aveva già registrato un numero di pubblico incredibile di 14,929 unità, con solamente 480rimasti. Sul proprio account X, l’agenzia ha poi comunicato che la WWE avrebbe ampliato la disponibilità di posti per permettere ai fan più “ritardatari” di ottenere un posto per godersi lo show. La card si prospetta incredibilmente fitta, con gli scontri valevoli per il torneo che decreterà la prima Women’s Intercontinental Champion e l’attesissimo faccia a faccia tra CM Punk e Seth Rollins prima del loro scontro.