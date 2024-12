Sport.quotidiano.net - Ternana, il Monopoli su Donnarumma. In stallo la trattativa per Tozzuolo e Proietti

Leggi su Sport.quotidiano.net

La complessaper l’eventuale trasferimento alla, dal Gubbio, del difensore Alessandro(2002) e del mediano Mattia(1992) è in fase di, mentre dalla Puglia rimbalza la voce di un interessamento delnei confronti dell’attaccante delle fere Alfredo(1990). Il calciomercato tiene banco in casa rossoverde in vista dell’apertura della sessione invernale delle contrattazioni fissata per il 2 gennaio. Come noto, la priorità del "diesse" Carlo Mammarella è dettata dalla necessità di ingaggiare i sostituti degli infortunati di lungo corso Dimo Krastev (2003) e Samuele Damiani (1998), da tempo individuati in, ma nelle ultime ore i colloqui tra lae il Gubbio sono entrati in modalità stand-by in attesa di ulteriori approfondimenti.