Lettera43.it - Spedali Civili, il sudoku delle nomine tra primari auto incoronati e aspiranti maxillo

E dopo gli scontri, gli sputtanamenti politici e i sedicenti tentativi di sabotaggio, ma soprattutto dopo cinque anni di attesa e interregno, finalmente glihanno pubblicato il bando per ilo delfacciale. Il 12 dicembre la direzione ha ricevuto diverse domande con annessi curricula. Per esempio quelo di un medico di Milano che ha già tentato di farsi assumere a Brescia, ma non ci è riuscito. Pare non abbia conseguito la specialità con gli studi, bensì con l’esperienza: ha lavorato un tot di anni in reparto. Poi, ovviamente, c’è l’attuale facente funzione. Uno che avrebbe il diritto professionale, etico e legale per essere nominato. Per lui garantiscono il cv (è specialista in, chirurgia plastica e otorino), i colleghi e i pazienti.LEGGI ANCHE:di Brescia, la morte di Tamara e quella lettera sull’operazione al cuore andata maleLa vicenda deicon accumulo di grandi debiti orariNessuno dubita che il dirigente Luigi Cajazzo faccia la scelta migliore per il Civile.