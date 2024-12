Pronosticipremium.com - Serie A, il Verona batte il Bologna all’ultimo respiro: Castro sfortunato, Pobega espulso

Si conclude la 18ª giornata diA con un la vittoria delsul, in una gara dai ritmi intensi e per nulla scontati che però a livello di classifica non cambia alcun tipo di dinamica, almeno nelle zone alte. Infatti con zero punti guadagnati la squadra di Italiano rimane al settimo posto in classifica, a quota 29 punti, mentre gli scaligeri rimangono al 16° posto, scavalcando per differenza reti il Lecce uscito sconfitto dal match contro il Como. La partita è stata caratterizzata sin da subito da ritmi importanti che hanno portato al 20? al gol di Benjamin Dominguez che destreggiandosi nello stretto dopo il pallone ricevuto da Santiagoha battuto Lorenzo Montipò con una rasoiata imparabile. Dopo qualche tentativo da parte died Odgaard, però è ilad avere la meglio.