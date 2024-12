Spazionapoli.it - Scambio Folorunsho-Biraghi, Conte sorride due volte: la grande sorpresa da Firenze

Ultime Calcio Napoli – Novità per lotra, daarriva unache farebbe felice AntonioGiungono ultime calcio Napoli interessanti in tema calciomercato. Lotrasi arricchirebbe di novità importanti. Direttamente da, questa mattina, si aggiungono dettagli sulla trattativa tra Napoli e Fiorentina, che escluderebbe Leonardo Spinazzola.Sì, perché se fino a questo momento l’ipotesi più accreditata era quella che avrebbe visto i due terzini coinvolti in unoe il centrocampista protagonista di un altro affare, ora le condizioni potrebbero essere cambiate. L’ex Roma e Juve, infatti, non è convinto di lasciare gli azzurri per vestire la maglia viola e quindi le due società starebbero valutando delle modifiche.