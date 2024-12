Ilnapolista.it - “Questi fantasmi!”, la commedia di Eduardo con Anna Foglietta e Massimiliano Gallo

È la serata di “!”, ladiconLa “collection De Filippo” è un ambizioso progetto – che sarebbe piaciuto ad Andrea Camilleri – di trasposizione filmica dei capolavori teatrali diDe Filippo, grande protagonista del teatro italiano ed internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di servizio pubblico dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese. Le commedie difondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione e, sotto un’apparente leggerezza, sono in realtà specchio amaro ed ironico della nostra società.Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì”, “Non ti pago”, “Filumena Marturano” e “Napoli milionaria!”, il progetto continua con “!” – in prima visione su Rai 1 il 30 dicembre in prime time – tra le commedie dipiù rappresentate sulla scena internazionale.