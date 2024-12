Laprimapagina.it - Motricità fine: giochi educativi per svilupparla divertendosi

Leggi su Laprimapagina.it

Laè una competenza importante nello sviluppo dei bambini ed è la capacità di controllare i muscoli delle mani e, soprattutto, della punta delle dita. Questa abilità si sviluppa già nei primi anni di vita e il modo più naturale per allenarla è il gioco: scopri con noi di Re Artù Bottega dii miglioriper stimolare e allenare lae aiutare i tuoi piccoli a crescere!Perché è importante sviluppare la?Sviluppare laè essenziale per compiere in modo fluido tante azioni apparentemente semplici. È alla base di molte attività quotidiane come allacciare le scarpe, abbottonare una giacca, scrivere o manipolare oggetti piccoli. Lasi allena gradualmente nella crescita, ma la fascia d’età 2-5 anni è particolarmente cruciale per il consolidamento di questa capacità, assieme alla sviluppo della coordinazione occhio-mano.