Pianetamilan.it - Milan, esonero per Fonseca: ecco Conceicao. Il fallimento di un progetto

Domani ilsi imbarcherà, alla volta di Riyadh (Arabia Saudita) per disputare la 'Final Four' della Supercoppa Italiana ma sull'aereo, con la squadra rossonera, non salirà Paulo: l'allenatore portoghese, infatti, ha ricevuto la comunicazione didall'incarico di tecnico della Prima Squadra dalla dirigenza; al suo posto, arriverà il suo connazionale Sergio. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La decisione deldi sostituireconè arrivata a ridosso della partita pareggiata, 1-1, a 'San Siro' contro la Roma: reti di Tijjani Reijnders e Paulo Dybala. E se le tante assenze di ieri, il rientro "senza magia" per Theo Hernández, sono alibi che possono valere per la partita contro i giallorossi, la bocciatura dinon è di certo nata ieri a ha basi solide.