Lutto per Stefano Bettarini morto il papà Mauro | Il prezzo dell’amore è la perdita

L’ultimo saluto all’amatissimocondiviso su Instagram: “Ilè la. Ciao babbo”. Cosìha annunciato la scomparsa del, romano d’origine, il suo punto di riferimento, la persona che gli ha trasmesso l’amore per il calcio.il: l’ultimo saluto su Instagramsi è spento all’età di 86 anni:di, ex calciatore e assicuratore.ha condiviso una foto delsu Instagram, e un messaggio: “Ilè la”. Un pensiero rivolto a chi gli ha insegnato tutto, chi lo ha sempre sostenuto durante il cammino. Un ultimo saluto simbolico, perché chi scompare non se ne va mai veramente.Chi eraLa famigliaè sempre stata unitissima.