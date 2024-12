Ilgiorno.it - Livigno, in quota o a valle impossibile prenotare:: "Tutto esaurito da giorni"

Leggi su Ilgiorno.it

(Seregno)Ail Capodanno inè sold out. Sia quello glamour del Mottolino, sia quelle organizzate da Carosello 3000 sull’altro versante (una ine una sul fondo) hanno infatti fatto registrare il. Il Mottolino ha organizzato la festa di Capodanno 2025 al rifugio M’Eating Point per oltre 250 persone, al costo di 170 euro (biglietto andata e ritorno con cabinovia, cena a buffet, 3 drink, brindisi di mezzanotte). Il tema della serata è "Red Carpet – Grande Gatsby" e quindi l’abbigliamento richiesto è quello delle serate di gala degli anni ‘20. Verranno allestite scenografie dei ruggenti anni ’20 per una festa ideale per ragazzi, giovani ma anche per gli adulti che hanno voglia di trascorrere il Capodanno all’insegna di musica e divertimento. Verrà aperta di sera la nuova cabinovia del Mottolino, per portare ingli ospiti che troveranno ad attenderli una cena a buffet e tanto divertimento.