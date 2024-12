Oasport.it - LIVE Perugia-Modena 3-0, Coppa Italia volley in DIRETTA: la Sir si qualifica per le semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.19 La marcia indella Sir continua e lo farà con un incontro assai interessante. I perugini infatti se la vedranno con la Rana Verona, per una sfida che si preannuncia già caldissima.è seriamente intenzionata a difendere il titolo e darà tutto quello che ha per riconfermarsi nella Final Four di Bologna.22.17 Il miglior marcatore dell’incontro è, a dispetto dell’esito finale, Paul Buchegger, autore di 13 punti. Il premio di MVP va a Wassim Ben Tara, sicuramente l’uomo più decisivo in casa Sir Susa Vim con 11 punti messi a referto. Ottima prova al servizio per entrambe le compagini: da sottolineare i tre ace messi a referto da Davyskiba, probabilmente il migliore in campo tra gli ospiti.22.14 Prestazione di grande carattere quella offerta dai ragazzi di Angelo Lorenzetti.