LeBron James 40

«Non giocherò fino a rendermi ridicolo. Non sarò uno di quelli che manca di rispetto al gioco solo per dire di essere in campo. Non fa per me», ha dettopoche settimane fa, dopo una partita chiusa in tripla doppia. Una dichiarazione in apparenza molto canonica, quasi retorica, per un’atleta impegnato nella fase conclusiva della carriera: da un lato ci tiene a mostrare uno sguardo sereno e pacificato sulle proprie prestazioni attuali e decisioni future, dall’altro non rinuncia a sottolineare la devozione nei confronti del basket come ormai siamo abituati a sentire.Per capire quanto le sue parole siano invece piuttosto straordinarie, bisogna tratteggiare il contesto in cui sono state pronunciate.festeggia oggi, 30 dicembre 2024, il suo quarantesimo compleanno, e lo fa nel corso della sua ventiduesima stagione da professionista nella NBA.