Italiano cerca il gran finale | Bologna sei cresciuto Ma il Verona è insidioso Le probabili formazioni

, 30 dicembre 2024 – Ilal Dall’Ara nell’ultima sfida del 2024 per chiudere al meglio una prima parte di percorso in rossoblù che forse nemmeno Vincenzoin estate si immaginava così virtuosa. Togliete pure il forse. “Sono rimasto sorpreso dalla cultura del lavoro che ho trovato in questo gruppo fantastico – dice il tecnico rossoblù –. E ho trovato anche un ambiente nel quale si può lavorare conde serenità”. Più di ogni altra cosa, però,ha trovato i risultati, che sono l’unica benzina che può far viaggiare felici gli allenatori. Stanotte c’è un altro crocevia importante della stagione e seripensa al cammino che ha fatto da luglio ad oggi il bilancio è altamente positivo. “A luglio – aggiunge – ogni allenatore spera di poter partire col piede giusto.