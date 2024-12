Iran conferma arresto di Cecilia Sala

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.49 Teheranl'della giornalista italianaper "aver violato le leggi della Repubblica islamica". Lo riferiscono mediaiani.è stata arrestata a Teheran il 19 dicembre, mentre si trovava nel Paese per servizi giornalistici. E' detenuta a Evin, in cella d'isolamento. Circola sempre più insistente l'ipotesi che il suo caso sia legato all'del cittadinoiano, fermato a Malpensa, su mandato di cattura Usa per terrorismo. E' detenuto a Milano. Il legale ha annunciato che chiederà i domiciliari.