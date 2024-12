Lanazione.it - Insegnante uccisa dal monossido, il ritorno della figlia a Prato

, 30 dicembre 2024 – Laura Chisciotti sta meglio. La giovane, 28 anni, è stata trasferita a, in una struttura sanitaria, per la convalescenza dopo che, nella notte fra Natale e Santo Stefano, è rimasta intossicata daldi carbonio insieme ai genitori nella casa di Forni di Sopra, in Friuli, che era stata appena ristrutturata. Una tragedia che ha distrutto la famiglia di Laura Chisciotti, residente ainsieme al fidanzato e che ha vissuto con i genitori per lungo tempo a Montemurlo: la madre, Patrizia Pontani, 66 anni, exalle scuole medie di Montemurlo, è morta la sera in cui è stato dato l’allarme. Il padre, Maurizio Chisciotti, 73 anni, ex dirigente di banca, è ancora sottoposto a ossigenoterapia in camera iperbarica all’ospedale di Trieste dove è stato ricoverato la nottetragedia.