Incendio compostaggio, situazione sotto controllo

Tempo di lettura: 2 minutiÈ ormai completamentel’che ha distrutto il capannone adibito alla seconda maturazione per il materiale organico situato all’interno dell’impianto della zona industriale di Salerno. Nell’area di circa 5000 metri quadri, su un complessivo di 16.000, era depositato il materiale che superata una prima fase di selezione viene essiccato per trasformarlo in compost. I vigili del fuoco hanno lavorato in maniera incessante dal 23 dicembre quando nella notte dopo l’una, sono divampate le fiamme. Le operazioni di smassamento presso il sito dinon si sono fermate neanche durante la notte scorsa, come hanno documentato in un video propri i vigili del fuoco che con i mezzi di movimento terra, hanno lavorato supportati dal personale a terra, per smuovere il più possibile il materiale che da giorni sta bruciando lentamente, permettendo così il raffreddamento e l’estinzione definitiva.