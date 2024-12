Tpi.it - Il Cavaliere oscuro: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda Il, ildiretto da Christopher Nolan e con protagonista Christian Bale, nei panni di Batman. Ilè uscito nel 2008 ed è il seguito di Batman Begins, uscito nel 2005. Si tratta del secondo di una trilogia. L’ultimo si intitola Il– Il ritorno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaGotham ha vissuto un periodo di calma apparente, ma poi arriva Joker, un uomo pagliaccio la cui vera identità è segreta che effettua una rapina in banca in collaborazione con la mafia. Il suo obiettivo è fare fuori Batman e nonostante i primi tentennamenti ottiene il suo accordo con i mafiosi. Il piano di Joker è che Batman sveli la sua vera identità altrimenti, man mano che passerà il tempo, una persona perderà la vita.