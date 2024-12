Lanazione.it - I progetti dei poli innovativi. Tra manipolatori robotici e caccia alle isole di plastica

Una mappa dettagliata di, traguardi e proiezioni innovative a tutto tondo tracciata nell’ambito di un incontro-bilancio che si è svolto a palazzo civico. Focus sul Citem, il Centro per l’innovazione delle tecnologie del mare, al cui interno sono raccolte realtà opeanti allo Scoglio della Regina e Dogana d’acqua: Ispra, Cnit (Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni), Istituto di intelligenza meccanica, Istituto di biorobotica della Scuola Sant’Anna, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Lamma, Cnr Ibe, Cibm (Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina). Il Citem si arricchirà dell’esperienza del Polo dei Sistemi Logistici dell’Università di Pisa presso Villa Letizia. Presenti il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla formazione Michele Magnani.