Gamberorosso.it - I migliori Champagne della Montagne de Reims selezionati da Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Si chiama, ma l'altitudine qui non supera i 300 metri sul livello del mare: tra le città died Epernay e tra i fiumi Marna e Vesle si stende questo promontorio costellato da foreste e piccoli boschi. Qui, per quanto riguarda i vini, a fare la differenza è il terroir: importante presenza di gesso in profondità che - ricoperto di argilla - funziona come riserva idrica e ha un ruolo drenante per i vigneti che anche nei momenti più afosi riescono a dare frutti importanti e sani. Glidi questa zona sono generalmente molto sapidi e minerali. Protagonista, il Pinot Noir che occupa circa il 60% dei filari.17 etichette dalladeSono 17 le etichette che abbiamo selezionato partendo da questo importante terroir che regala generalmentepotenti, di struttura e di lunga persistenza.