Ilrestodelcarlino.it - "Ho fatto la mia parte, la forza la dà il gruppo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(In campo non lo si vedeva dalla trasferta contro la Juve Stabia, Luca Lipani, che aveva fernato allora il tassametro delle presenze che segnava otto. Non ha sbagliato la ‘prova del nove’, tuttavia, il centrocampista scuola Genoa, cui sono bastati 20’ per riscrivere Sassuolo-Cosenza con il suo primo gol in neroverde. "E’ stata una partita difficile, sono entrato carico cercando di dare il mio contributo". Missione compiuta: minuto 90’: il giovanotto si butta in area, Berardi ne ‘legge’ il movimento alla perfezione e lo serve. Lui fa il resto: "il meglio possibile", dice. "Del resto la nostraè il, chi entra cerca di dare sempre il massimo e questo è importante".