Lanazione.it - Funzionario sì, ma con fantasia: "Mi diverto a creare mondi paralleli"

Leggi su Lanazione.it

Una passione immensa per fantasy e fantascienza che ha maturato sin da bambino. Ed è cresciuta con l’età anche se adesso, dopo la laurea in Giurisprudenza, èamministrativo del Comune di Cecina. Quella di Antonio Alvares è una bella storia che si concretizza in una saga letteraria dal titolo “Luna”. In questi giorni di fine anno è uscito il quarto episodio, un corposo libro dal titolo “I giorni del Ragnarok” . Nato a Catania, Alvares ha vissuto in Piemonte e dall’età di 14 anni si è stabilito a Cecina. Nei giochi di ruolo più che quello di interprete Antonio Alvares ha vestito i panni del Dungeon Master, il narratore. "Questa figura – spiega Alvares - si occupa di far avanzare l’avventura per i giocatori che decidono cosa esplorare. Il narratore descrive i luoghi e le creature che gli avventurieri dovranno affrontare, mentre i giocatori animano i loro personaggi".